Mucize kurtuluşlar yürekleri ağızlara getirdi

Kimi son anda frene bastı kimi ise kaçarak ezilmekten kurtuldu. Asya'dan kayda geçen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. İşte mucize kurtuluşların kameraya yansıdığı o anlar...

Kimi son anda frene bastı kimi ise kaçarak ezilmekten kurtuldu. Asya'dan kayda geçen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. İşte mucize kurtuluşların kameraya yansıdığı o anlar...