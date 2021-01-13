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Mucize kurtuluşlar yürekleri ağızlara getirdi
Kimi son anda frene bastı kimi ise kaçarak ezilmekten kurtuldu. Asya'dan kayda geçen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. İşte mucize kurtuluşların kameraya yansıdığı o anlar...
Kimi son anda frene bastı kimi ise kaçarak ezilmekten kurtuldu. Asya'dan kayda geçen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. İşte mucize kurtuluşların kameraya yansıdığı o anlar...