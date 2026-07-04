Başkan Erdoğan'dan net mesaj: İsrail'e fırsat verilmemeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin her alanda güçlenerek ilerlediğini vurguladı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefini yinelediklerini belirtti. Başkan Erdoğan katil İsrail'e ilişkin de "Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor. İsrail'e fırsat verilmemeli" dedi.