Haluk Görgün'den A Haber'e özel açıklamalar! Türkiye NATO Zirvesi'ne damga vuracak: "Pazarın %65'i bizim elimizde"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde A Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu. Savunma sanayiinde Türkiye'nin geldiği devasa noktayı ve müttefiklerle yürütülen projeleri değerlendiren Görgün, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin dünyada nasıl hayranlık uyandırdığını anlattı. 185 ülkeye ihracat yapan dev bir ekosistemi yönettiklerini belirten Görgün; KAAN, Çelik Kubbe ve savunma sanayiinin deprem bölgesindeki tarihi yatırımlarına dair son gelişmeleri ilk kez paylaştı.