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MSB nefes kesen görüntüleri paylaştı! Gökyüzünde destan yazdılar

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Giriş: 27.11.2021 22:06
Güncelleme:27.11.2021 22:12
Milli Savunma Bakanlığı, Katar'ın ev sahipliğindeki 44’üncü Dünya Askerî Paraşüt Şampiyonası’na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Takımının görüntülerini paylaştı.

Katar'ın ev sahipliğini üstlendiği 44. Dünya Askeri Paraşüt Şampiyonası'nı devam ediyor.

Uluslararası Askeri Sporlar Konseyinin (CISM) organize ettiği 44. Dünya Askeri Paraşüt Şampiyonası, 40 ülkenin katılımıyla 19-29 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda şampiyonada gösteri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Takımının görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni toplandı.

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