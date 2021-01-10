10 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Moskova'da 'Karabağ' zirvesi

Moskova'da 'Karabağ' zirvesi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2021 14:06
Güncelleme:10.01.2021 14:11
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunu yarın Moskova’da görüşecek. Detayları A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunu ele almak üzere yarın Moskova'da bir araya gelecek.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'taki Putin, Aliyev ve Paşinyan üçlü görüşmesinin Putin'in girişimiyle yapılacağı bildirildi.

Görüşmede geçen yıl 10 Kasım'da üç liderin Dağlık Karabağ konusundaki ortak bildirisinin uygulanması ve bölgedeki mevcut sorunların çözümüne yönelik atılacak adımların ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede, bölgede çatışmalardan zarar gören halka yardım, ticaret, ekonomi ve ulaşım bağlantılarının açılması ve geliştirilmesi konularının da değerlendirileceği bilgisine yer verildi.

Ayrıca Putin'in Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı görüşmeler yapmasının da öngörüldüğü belirtildi.

Moskova'da 'Karabağ' zirvesi
Moskova'da 'Karabağ' zirvesi
Kovid-19 aşısı oldu
Kovid-19 aşısı oldu
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı
Endonezya'da uçak kazası
Endonezya'da uçak kazası
Vahşi dev kertenkele altından çıktı
Vahşi dev kertenkele altından çıktı
Huzurevinde yangın: 7 ölü
Huzurevinde yangın: 7 ölü
İslam'dan Arındırma Bakanlığı kuracağız!
"İslam'dan Arındırma Bakanlığı" kuracağız!
İHA’lı hava saldırısı! Büyük yangın çıktı
İHA’lı hava saldırısı! Büyük yangın çıktı
Medya faaliyeti altında casusluk
Medya faaliyeti altında "casusluk"
Dünya şokta! Yolcu uçağı denize düştü
Dünya şokta! Yolcu uçağı denize düştü
Ülke şokta! Yolcu uçağı kayboldu
Ülke şokta! Yolcu uçağı kayboldu
Kongre baskınının sembol fotoğrafı ne anlatıyor?
Kongre baskınının sembol fotoğrafı ne anlatıyor?
Daha Fazla Video Göster