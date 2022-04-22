Mike Tyson uçakta yolcuyu yumrukladı! Dakikalarca tahrik etti

Ünlü boksör Mike Tyson uçakta kendisini tahrik eden bir genci yumrukladı. Yolcular arasındaki bir genç selfie çektikten sonra sürekli konuşup el hareketleriyle ünlü boksörü tahrik etti. Tahriklere daha fazla dayanayamayan ünlü boksör, yerinden kalkarak arkasında oturan genci yumrukladı. O anlar kameraya yansıdı.

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