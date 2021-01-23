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Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüs aşısı oldu! Aşılar ile insanlara çip takacağı iddia ediliyordu

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Giriş: 23.01.2021 11:22
Güncelleme:23.01.2021 11:24
Microsoft'un kurucusu olarak dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Bill Gates koronavirüs aşısı oldu. Bill Gates'in koronavirüs salgınının çıkışında rol oynadığı iddia edilirken, aşıya karşı ortaya koyduğu komplo teorileri de dünyada yankı bulmuştu. Eski ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı Roger Stone bu iddiaları bir adım öteye taşıyarak “Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerini kullanmıştı.
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