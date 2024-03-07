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Miçotakis’e Ukrayna’da füzeli karşılama! 150 metre yakınına düştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 10:10
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'ya ziyaretinde ölümden döndü. Rusya'nın Odessa kentine fırlattığı bir seyir füzesi, Miçotakis'in konvoyunun 150 metre yakınına düştü.
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