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10.02.2020

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu İdlib'in Serakib ilçesine doğru ilerliyor |Video

Son dakika haberine göre; Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu İdlib'in doğu kırsalında bulunan Serakib ilçesine doğru ilerliyor. İlk sıcak bölgeden son gelen görüntüler...

Suriye'de Esad rejiminin İdlib'e bağlı Serakib ilçesini ele geçirmesinin ardından Rus ve Türk heyeti Ankara'da bir araya geliyor.

Rus ve Türk heyetleri İdlib için ikinci kez bir araya gelirken, Serakib ilçesi çevresinde de hareketli dakikalar yaşandı. Görüşme devam ederken muhalif gruplar, Serakib için operasyon başlatmıştı. Muhalif gruplar, Serakib'de bulunan rejime ait mevzileri ateş altına almıştı. Türk askeri de Suriye Milli Ordusu'nun desteği ile Serakib ilçesine doğru ilerlerken, bölgeden gelen bilgilerde operasyonun durduğu kaydedildi. Görüşmenin sonucunun beklendiğini ifade eden yerel kaynaklar, Esad rejiminin ise İdlib ve Halep'te saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti. Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin bölgeden çekilebileceği öne sürüldü.

Serakib, Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün'e kadar uzanan M5 kara yolu ve Suriye'nin Haseke kentiyle Halep-İdlib-Lazkiye illerini bağlayan M4 kara yolunun ilçeden geçmesiyle de stratejik öneme sahip. İHA

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