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Mega hapishaneye ilk olarak 2 bin çete üyesi böyle nakledildi

İHA
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Giriş: 26.02.2023 11:11
El Salvador’da 40 bin kişi kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı. Mega hapishaneye ilk olarak 2 bin çete üyesi nakledildi.
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