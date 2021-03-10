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Maske takmayan yolcuyu uyaran şoför saldırıya uğradı

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Giriş: 10.03.2021 15:54
Güncelleme:10.03.2021 16:05
Son dakika haberi... ABD'nin San Francisco kentinde bir Uber sürücüsü, maske takmayı reddeden yolcunun saldırısına uğradı. Aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın arka koltuğundaki maskesiz bir kadının Khadka'nın yüzüne kasıtlı olarak öksürdüğü ve bağırdığı görülüyor. Son dakika haberi... ABD'nin San Francisco kentinde bir Uber sürücüsü, maske takmayı reddeden yolcunun saldırısına uğradı. Aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın arka koltuğundaki maskesiz bir kadının Khadka'nın yüzüne kasıtlı olarak öksürdüğü ve bağırdığı görülüyor.
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