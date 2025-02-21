Macron'dan Trump'a: "Putin'e karşı zayıf olamazsın"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Macron, önümüzdeki günlerde ABD'de Başkan Donald Trump ile görüşeceğini belirterek, Trump'a Rusya karşısında kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini söyleyeceğini belirtti. Macron, "Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu senin tarzın değil, çıkarına da değil. Putin karşısında zayıf durursan, Çin karşısında nasıl güvenilir olabilirsin?" dedi.

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