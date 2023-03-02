02 Mart 2023, Perşembe
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Macron Afrika turunda! Demokratik Kongo'da protesto edilen Macron Gabon'da
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Afrika turunda. Dün Demokratik Kongo'yu ziyaret eden Macron bugün de Gabon'da Ormanları Koruma Zirvesine katılacak. Ama Fransız Cumhurbaşkanı gittiği ülkelerde protestoyla karşılaşıyor. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.