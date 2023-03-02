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Macron Afrika turunda! Demokratik Kongo'da protesto edilen Macron Gabon'da

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 16:16
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Afrika turunda. Dün Demokratik Kongo'yu ziyaret eden Macron bugün de Gabon'da Ormanları Koruma Zirvesine katılacak. Ama Fransız Cumhurbaşkanı gittiği ülkelerde protestoyla karşılaşıyor. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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