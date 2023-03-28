Macaristan Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı

Son dakika haberine göre Macaristan Ulusal Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı. Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmek için son olarak TBMM'den onay alması gerekiyor.

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