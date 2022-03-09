09 Mart 2022, Çarşamba
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Lviv'den kaçış yoğunluğu! A Haber Ukrayna'da | İşte bir bavula sığan hayatlar ve savaşın soğuk yüzü
Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna’yı terk edenler batıdaki Lviv kentine akın ediyor. Günlerdir dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Lviv’den son gelişmeleri aktardı.