14 Ekim 2021, Perşembe
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Lübnan’da neler oluyor? Ordu neden sokağa indi? Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi’den flaş açıklamalar
Lübnan'da ordu, Beyrut'ta Hizbullah ve taraftarlarına yönelik operasyon düzenliyor. Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Mevlevi, "Biz olayın bitirilmesi için bakanlıklara Talimat verdik" ifadelerini kullanarak, "Ordunun oradaki müdahalesini bekliyoruz. Bölgeye 4 tane bomba atıldı, bombalar havadayken patladı. Çıkan olaylarda 6 kişi öldü, 18 yaralı var." şeklinde konuştu.