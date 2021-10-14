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Lübnan’da neler oluyor? Ordu neden sokağa indi? Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi’den flaş açıklamalar

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Giriş: 14.10.2021 14:16
Güncelleme:14.10.2021 14:16
Lübnan'da ordu, Beyrut'ta Hizbullah ve taraftarlarına yönelik operasyon düzenliyor. Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Mevlevi, "Biz olayın bitirilmesi için bakanlıklara Talimat verdik" ifadelerini kullanarak, "Ordunun oradaki müdahalesini bekliyoruz. Bölgeye 4 tane bomba atıldı, bombalar havadayken patladı. Çıkan olaylarda 6 kişi öldü, 18 yaralı var." şeklinde konuştu.
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