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23.12.2019

Libya'da Hafter'e karşı operasyon başlatıldı

Libya'da Hafter mevzilerine karşı operasyon başlatıldı. Operasyonda önemli ilerleme kaydedildiği duyuruldu.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin cephesinde, darbeci general Hafter'e bağlı güçlere karşı şiddetli bir operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında bazı önemli noktalarda kontrolün sağlandığı belirtildi.

Ulusal mutabakat hükümeti güçleri, Salahaddin bölgesinde önemli ilerleme kaydettiklerini vurguladı.

Darbeci Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı emrine karşılık, Libya'da 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

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