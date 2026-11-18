Türkiye üniversiteleri dünya liginde! THE sıralamasında 124 üniversiteyle temsil ediliyor

Türkiye, uluslararası eğitim alanındaki görünürlüğünü artırmaya devam ediyor. PISA 2025'te fen ve okuma becerilerinde OECD ortalamasını aştığı belirtilen Türkiye, dünya üniversite sıralamalarında da dikkat çeken sonuçlar elde etti. Times Higher Education listesinde 124 üniversiteyle temsil edilen Türkiye, yaklaşık 363 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor.