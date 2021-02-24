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Libya sokaklarındaki aslanı görenler şoke oldu! İşte o anlar

İHA
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Giriş: 24.02.2021 22:52
Güncelleme:24.02.2021 22:54
Libya'nın Bingazi şehrinde sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere kısa süre içerisinde izlenme rekorları kırdı.

Libya'nın Bingazi şehrinde sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu. Bingazi'deki Benina bölgesinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir aslanın başıboş halde sivil alanlarda dolaştığı görülüyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçen ekipler, aslanı yakaladı.

Aslanın bölgedeki bir hayvanat bahçesinden kaçtığı öne sürüldü.

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