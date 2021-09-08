08 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Larry kasırgası uzaydan görüntülendi! ABD ve Kanada tehlike altında

Larry kasırgası uzaydan görüntülendi! ABD ve Kanada tehlike altında

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2021 12:07
ABD'de bazı kentleri yerle bir eden Ida kasırgasının ardından şimdi de Larry kasırgası korku saldı. ABD'nin ardından Kanada'yı da vuran kasırgalar dünya gündeminden düşmüyor. Son olarak Kanada'yı etkisi altına alması beklenen Larry kasırgasının uzaydan çekilen görüntüsü servis edildi.
Gören şaştı kaldı! Dünyanın en ilginç...
Gören şaştı kaldı! Dünyanın en ilginç...
Vahşi leopara böyle kafa tuttu
Vahşi leopara böyle kafa tuttu
Larry kasırgası uzaydan görüntülendi!
Larry kasırgası uzaydan görüntülendi!
A Haber o terör tünellerini görüntülemişti
A Haber o terör tünellerini görüntülemişti
ABD’de yeni varyant paniği! 49 eyalete sıçradı
ABD'de yeni varyant paniği! 49 eyalete sıçradı
Kimlere hangi görevler verildi?
Kimlere hangi görevler verildi?
Meksika’da 7’lik deprem! Böyle sallandılar
Meksika'da 7'lik deprem! Böyle sallandılar
Yolda yürürken sırtlan saldırdı
Yolda yürürken sırtlan saldırdı
Esad sivilleri vurdu! Ölü ve yaralılar var
Esad sivilleri vurdu! Ölü ve yaralılar var
Hindistan’da Yeni salgında vakalar artıyor!
Hindistan'da Yeni salgında vakalar artıyor!
Afganistan’da sağlık krizi
Afganistan'da sağlık krizi
Kabil’de Pakistan karşıtı protesto
Kabil'de Pakistan karşıtı protesto
Daha Fazla Video Göster