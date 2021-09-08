Larry kasırgası uzaydan görüntülendi! ABD ve Kanada tehlike altında

ABD'de bazı kentleri yerle bir eden Ida kasırgasının ardından şimdi de Larry kasırgası korku saldı. ABD'nin ardından Kanada'yı da vuran kasırgalar dünya gündeminden düşmüyor. Son olarak Kanada'yı etkisi altına alması beklenen Larry kasırgasının uzaydan çekilen görüntüsü servis edildi.