02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kutlama felakete dönüştü! Meksika'da feci kaza: 20 metre yükseklikten yere çakıldı

Kutlama felakete dönüştü! Meksika'da feci kaza: 20 metre yükseklikten yere çakıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2021 01:14
Meksika'da feci bir olay meydana geldi. Ölüler Günü kutlamalarında baş aşağı oldukları direğin etrafında dönen 4 kişiden biri ipin kopmasıyla 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Kafatası, kolları ve bacaklarında birçok kırık olduğu bildirilen şahsın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Öte yandan o anlara ait görüntüler ise etkinlikte bulunanların kamerasına yansıdı.
20 metre yükseklikten yere çakıldı
20 metre yükseklikten yere çakıldı
Biden 30 saniye uyudu
Biden 30 saniye uyudu
Başkan Erdoğan Glasgow’a neden gitmedi?
Başkan Erdoğan Glasgow'a neden gitmedi?
Gol iptal edilince saha karıştı!
Gol iptal edilince saha karıştı!
İngiltere’de trenler çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İngiltere’de trenler çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Doğal gaz boru hattı bomba gibi patladı!
Doğal gaz boru hattı bomba gibi patladı!
Teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Trende bıçaklı-asitli saldırı!
Trende bıçaklı-asitli saldırı!
Son dakika: Bomba yüklü araç patladı 12 ölü 43 yaralı | Yemen’de kaos sürüyor
Son dakika: Bomba yüklü araç patladı 12 ölü 43 yaralı | Yemen'de kaos sürüyor
Koronavirüs biyolojik silah mı?
Koronavirüs biyolojik silah mı?
Avrupa’da bitmek bilmeyen enerji krizi
Avrupa'da bitmek bilmeyen enerji krizi
Yarış otomobili seyircilerin arasına daldı
Yarış otomobili seyircilerin arasına daldı
Daha Fazla Video Göster