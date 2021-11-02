Kutlama felakete dönüştü! Meksika'da feci kaza: 20 metre yükseklikten yere çakıldı

Meksika'da feci bir olay meydana geldi. Ölüler Günü kutlamalarında baş aşağı oldukları direğin etrafında dönen 4 kişiden biri ipin kopmasıyla 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Kafatası, kolları ve bacaklarında birçok kırık olduğu bildirilen şahsın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Öte yandan o anlara ait görüntüler ise etkinlikte bulunanların kamerasına yansıdı.