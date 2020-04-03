Küstah Fransız'dan ırkçı teklif: İlk önce Afrika'da deneyeceğiz

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını Fransa'da da derinden hissediliyor. Fransa'da 4 bin 500'den fazla kişi öldü. Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken iki Fransız doktorun sömürgeci zihniyetleri sosyal medyada öfke patlamasına neden oldu.