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Küstah Fransız'dan ırkçı teklif: İlk önce Afrika'da deneyeceğiz
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını Fransa'da da derinden hissediliyor. Fransa'da 4 bin 500'den fazla kişi öldü. Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken iki Fransız doktorun sömürgeci zihniyetleri sosyal medyada öfke patlamasına neden oldu.
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