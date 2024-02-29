29 Şubat 2024, Perşembe
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Krizin yeni adı: Transdinyester! Moldova parçalanıyor mu?
Moldova'nın Transdinyester bölgesi Rusya'dan resmi koruma talebinde bulunacağını açıkladı. Moldova'nın baskılarına karşı bu adımın atılacağı belirtildi. Rusya ise şimdilik duruma sessiz ancak bu adım savaşın Moldova'ya yayılmasına neden olabileceği endişesini de beraberinde getirdi. İşte tüm detaylar…