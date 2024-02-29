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Krizin yeni adı: Transdinyester! Moldova parçalanıyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 16:29
Moldova'nın Transdinyester bölgesi Rusya'dan resmi koruma talebinde bulunacağını açıkladı. Moldova'nın baskılarına karşı bu adımın atılacağı belirtildi. Rusya ise şimdilik duruma sessiz ancak bu adım savaşın Moldova'ya yayılmasına neden olabileceği endişesini de beraberinde getirdi. İşte tüm detaylar…
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