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Kraliçe Elizabeth’in cenazesi Edinburgh’ta! Son veda 19 Eylül’de

A Haber
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Giriş: 12.09.2022 10:29
Güncelleme:12.09.2022 10:31
Kraliçe Elizabeth'in son yolculuğu başladı. Kraliçe'nin naaşı Balmoral Sarayı'ndan Edinburgh kentindeki Holyrood Sarayı’na getirildi. Kraliçe'nin tabutu bu gece Holyrood Sarayı'nda kalacak. Diğer yandan İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'ın, başkent Londra'da düzenlenen yemin töreninde belgeleri imzaladığı esnadaki agresif tavırları ülke gündemine oturdu. Gelişmelere ilişkin detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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