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Kraliçe Elizabeth neden hastaneye yattı? Kraliçe Elizabeth'in hastalığı ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.10.2021 12:36
Nisan ayında hayatını kaybeden Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümü ile Kraliçe 2. Elizabeth, kendini meşgul tutmak için büyük çaba sarf ediyor. Ancak bu durum Elizabeth'in sağlık sorunları yaşamasına neden oldu. Elizabeth'in yoğun programının yanı sıra kısmen de televizyon izlemek için geç saatlere kadar oturması yüzünden bitkin olduğu iddia edildi.
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