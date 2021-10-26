26 Ekim 2021, Salı
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Kraliçe Elizabeth neden hastaneye yattı? Kraliçe Elizabeth'in hastalığı ne?
Nisan ayında hayatını kaybeden Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümü ile Kraliçe 2. Elizabeth, kendini meşgul tutmak için büyük çaba sarf ediyor. Ancak bu durum Elizabeth'in sağlık sorunları yaşamasına neden oldu. Elizabeth'in yoğun programının yanı sıra kısmen de televizyon izlemek için geç saatlere kadar oturması yüzünden bitkin olduğu iddia edildi.