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27.02.2020

Koronavirüsü kapan hastalar için iletişim kartları tasarlandı

Çinli hemşireler, Wuhan kentinde yoğun bakımda tedavisi süren ve konuşamayan hastalarla iletişim kurmak için çareyi bilgi kartları kullanmakta buldu. Öte yandan dünyadaki koronavirüsü vaka sayısı ise 81 bin 279’a yükseldi.

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsünde bilanço artmaya devam ediyor. Karantina altına alınan Wuhan kentindeki bir hastanede yoğun bakımda tedavisi süren ve konuşamayan hastalarla iletişim kurmak için yeni bir yöntem bulundu.

VAKA SAYISI 81 BİNE YÜKSELDİ

Jiangxi kentinden Wuhan'a gelen hemşire Chen Yuxi, konuşamayacak durumda olan hastalarla bilgi kartlarıyla iletişim kurduklarını söyledi. Hemşire Yuxi, koronavirüsü bulaşan hastalarla çeşitli ihtiyaçların resminin ve adının olduğu kartları göstererek iletişim kurdu.

Dünyadaki koronavirüsü vaka sayısı ise 81 bin 279'a yükseldi.

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