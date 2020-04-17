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17.04.2020

Koronavirüs yasağını dinlemedi! Otoyolda ata bindi

Gürcistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında araç kullanımının yasaklanmasının ardından otoyola at ile çıkan bir kişi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ülkeler çeşitli önlemler alırken, Gürcistan'da 17 Nisan saat 12.00'den 21 Nisan'a kadar ülke genelinde araç kullanımı yasaklandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bugün saat 12.00'de başlayan yasağın ardından halk cadde ve sokaklar da araçları yerini bisikletlerini kullanırken, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ise bir kişi ata bindiği görüldü. Korona virüs yasağını atı ile delen şahıs sosyal medyada gündem oldu.

Gürcistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 370'e, hayatını kaybedenler ise 3'e ulaştı.

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