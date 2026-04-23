Körfez'de sıcak saatler: Trump'tan 'Vur emri verdim' çıkışı

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve Hint Okyanusu hattında tansiyon giderek yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın mayın temizleme operasyonlarının üç katına çıkarılması talimatı bölgede yeni bir krizin kapısını aralarken, taraflar arasında karşılıklı gemi el koyma hamleleri ile adeta bir "gemi savaşı" yaşanıyor. Öte yandan Trump'ın 'Vur emri verdim' çıkışı Hürmüz'de önümüzdeki günlerde ne yaşanacağına dair soru işareti oluşturuyor. Bölgedeki sıcak gelişmeleri A Haber Muhabiri Ekber Karabağ canlı yayında aktardı.