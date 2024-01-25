Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı! Çarptığı araçları köprüden düşürdü

Mısır'da meydana gelen sıra dışı bir kaza var sırada. Giza kentinde bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan kamyon önündeki araçlara çarparak köprüden aşağıya düşürdü. Dehşet anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN