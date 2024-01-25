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Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı! Çarptığı araçları köprüden düşürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 11:05
Mısır'da meydana gelen sıra dışı bir kaza var sırada. Giza kentinde bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan kamyon önündeki araçlara çarparak köprüden aşağıya düşürdü. Dehşet anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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