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19.10.2019

Köln'de skandal görüntü! PKK'lılar YPG flamaları ile eylem yaptı

Suriye'deki PKK uzantısı YPG'lileri temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na, salı akşamına kadar ara verilirken, harekatı protesto eden PKK'lılar, Almanya Köln'de bir araya geldi. Terör örgütü sempatizanları, ellerinde YPG flamaları taşıdı.

Suriye'deki PKK uzantısı YPG'lileri temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na, salı akşamına kadar ara verildi.

PKK'LILAR ALMANYA'DA ORTAYA ÇIKTI
Verilen arada kendilerini besleyen Avrupa'da ortaya çıkan PKK'lılar, meydanlara indi.

Almanya Köln'de skandal görüntü! PKK'lılar YPG flamaları ile eylem yaptı

Almanya Köln'de eylem yapan PKK'lılar, "Türkiye saldırılarına son versin" "Almanya Türkiye'ye silah satmasın" diye slogan attı.

Terör örgütü sempatizanları, ellerinde YPG flamaları taşıdı.

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