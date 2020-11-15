KKTC önümüzdeki dönemde farklı ülkelerce resmi olarak tanınabilir

Prof.Dr. Selami Kuran, Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti hakkında A Haber'e özel değerlendirmeler bulundu. Annan Planı'nın Rumlar tarafından reddedilmesinin Kıbrıs meselesini çözümsüz kıldığını belirten Kuran, Türkiye'nin bölgeye müdahalesine kadar Türklere zulüm edildiğini ifade etti. Maraş'ın iskana açılabileceğini belirten Kuran, önümüzdeki dönemde KKTC'nin Pakistan ve Azerbaycan gibi ülkeler tarafından tanınabileceğinin altını çizdi.

Başkan Erdoğan'ın KKTC'ye yaptığı ziyareti A Haber ekranlarında değerlendiren Prof.Dr. Selami Kuran önemli açıklamalarda bulundu.

ANNAN PLANI'NI RUMLAR İSTEDİ

Kuran, Erdoğan'ın bugün yaptığı ziyaretin ciddi bir paradigmayı başlattığını ve bunu tüm uluslararası dünyaya bildirdiğini ifade etti. Annan Planı çerçevesinde Rumların tek taraflı olarak iki eşit siyasi toplum modelini istememesine vurgu yapan Kuran, "Annan Planı'nın Rumlar tarafından reddedilmesinin Kıbrıs meselesini çözümsüz kılmıştı" ifadelerini kullandı.

AVRUPA TEPKİ GÖSTERDİ

Prof.Dr. Selami Kuran, Avrupa Birliği'nin 46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş'ın açılmasına tepki gösterdiğini belirtirken, Türkiye'de ve KKTC'de farklı hükümetlerin gelmesine rağmen bugüne kadar kalıcı bir çözüme ulaşılamadığını belirtti.

İSKANA AÇILABİLİR

46 yıldır Kapalı Maraş'ın kapalı tutulması mülkiyet halkının ihlali olduğunu belirten Kuran, Maraş'ın aşamalı olarak iskana açılmasının öngörüldüğünü belirtti.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE FARKLI ÜLKELERCE TANINABİLİR

Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı müdahaleye kadar kan aktığını belirten Kuran, Türkiye'nin bölgeye yaptığı çıkarmanın önemine vurgu yaptı. 60'lı yıllardan sonra Kıbrıs Türklerine karşı ciddi işkenceler yapıldığını belirten Kuran, bölgedeki esas amacın Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye'nin garantörlüğünü kullanarak bunun önüne geçtiğini belirtti.

Önümüzdeki dönemde diplomatik ve siyasi anlamda zor bir dönem olacağını belirten Kuran, KKTC'nin Pakistan, Azerbaycan gibi ülkeler tarafından resmen tanınmasının yolunun açılacağını da belirtti.

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