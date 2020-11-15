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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kapalı Maraş’a kritik ziyaret

haberi… Başkan , Genel Başkanı ’nin de yer aldığı ’ta düzenlenen etkinliğe katılıyor.

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Giriş Tarihi: 15.11.2020 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kapalı Maraş’a kritik ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Başkan ve Genel Başkanı KKTC'de...

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer aldığı 'ta düzenlenen etkinliğe katılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanmıştı.

Başkan Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle başkent Lefkoşa'da düzenlenen törenlere iştirak etti.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

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