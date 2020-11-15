Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kapalı Maraş’a kritik ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli KKTC'de...



Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer aldığı Kapalı Maraş'ta düzenlenen etkinliğe katılıyor.



