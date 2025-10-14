KKTC Meclisi'nden tarihi karar: “Kıbrıs sorununda iki devletli çözüm” kabul edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nde “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi” oy çokluğuyla kabul edildi. Oturumda tansiyon yükselirken, Başbakan Ünal Üstel, “1974 bizim bağımsızlığımızın dönüm noktasıdır. Rum tarafı egemen eşitliği hiçbir zaman kabul etmedi. KKTC’nin dünyada tanınması artık bir zorunluluk” dedi.

