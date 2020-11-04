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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüştü

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Giriş: 04.11.2020 01:32
Güncelleme:04.11.2020 01:52
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis gayri resmi toplantıda bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, gayrı resmi toplantıda ilk kez bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tarar ile Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis'in, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki ikametgâhında yer alan görüşmesi, Türkiye saati ile 20.10'da başladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmede KKTC bayrağı rozetini takması dikkat çekti.

BMden Ersin Tatar ve Nikos Anastasiadis görüşmesine ilişkin flaş açıklama BM'DEN ERSİN TATAR VE NİKOS ANASTASİADİS GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Nikos Anastasiadis ile görüştü SON DAKİKA: KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR NİKOS ANASTASİADİS İLE GÖRÜŞTÜ
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