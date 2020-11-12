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Kilometrelerce yüksekliğe çıktı! Meksika’daki Popocatépetl Yanardağı'nda patlama

DHA
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Giriş: 12.11.2020 12:05
Güncelleme:12.11.2020 13:24
Son dakika haberi... Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağı,kül ve lav püskürttü. Yanardağdaki patlama sırasında küllerin 4 kilometre yüksekliğe çıktığı belirtilen açıklamada, küllerin yanardağ yakınındaki yerleşim yerlerine ulaştığı kaydedildi. Y

Meksika Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, başkent Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı'nın kül ve lav püskürttüğünü duyurdu. Yanardağdaki patlama sırasında küllerin 4 kilometre yüksekliğe çıktığı belirtilen açıklamada, küllerin yanardağ yakınındaki yerleşim yerlerine ulaştığı kaydedildi.

Yetkililer yanardağın çevresindeki yerleşim yerinde yaşayan halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Volkanik uyarı türünün faz 2 sarı olarak ifade edildi. Öte yandan, adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif bulunuyor.

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