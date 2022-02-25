25 Şubat 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kiev'de şiddetli patlama! Rusya'nın saldırıları ikinci gününde... İşte saat saat gece yaşananlar | A Haber Canlı Yayın İzle Video
Son dakika Ukrayna haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyonda ilk gün geride kaldı. Peki patlama ve çatışmaların sürdüğü Kiev'de ikinci gece neler yaşandı? İşte saat saat yaşananlar...