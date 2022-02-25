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Kiev'de şiddetli patlama! Rusya'nın saldırıları ikinci gününde... İşte saat saat gece yaşananlar | A Haber Canlı Yayın İzle Video

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Giriş: 25.02.2022 09:32
Son dakika Ukrayna haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyonda ilk gün geride kaldı. Peki patlama ve çatışmaların sürdüğü Kiev'de ikinci gece neler yaşandı? İşte saat saat yaşananlar...

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