Kiev’de patlama sesleri! Sirenler yine çaldı

Rusya, Ukrayan’nın başkenti Kiev çevresinde bombardıman devam ediyor. Patlama sesleri yükseldi ve sirenler yine çaldı. Bölgeden detayları anlatan Emine Kavasoğlu, “Patlamalardan kısa süre önce Kiev’de Özgürlük Meydanı’nda insanlara moral olması için müzik çalındı.” dedi.

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