23 Mart 2022, Çarşamba
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Kiev'de alışveriş merkezi önüne füzeli saldırı! A Haber ekibinin bulunduğu alana füzeli saldırı düzenlendi
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim her geçen gün tırmanırken A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Kiev sokaklarında bir patlamaya tanıklık etti. Kavasoğlu alışveriş merkezi önündeki patlamada en az iki kişinin öldüğünü söylerken, bölgedeki son gelişmeleri aktardı. İşte o anlar...