23 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kiev'de alışveriş merkezi önüne füzeli saldırı! A Haber ekibinin bulunduğu alana füzeli saldırı düzenlendi

Kiev'de alışveriş merkezi önüne füzeli saldırı! A Haber ekibinin bulunduğu alana füzeli saldırı düzenlendi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2022 19:04
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim her geçen gün tırmanırken A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Kiev sokaklarında bir patlamaya tanıklık etti. Kavasoğlu alışveriş merkezi önündeki patlamada en az iki kişinin öldüğünü söylerken, bölgedeki son gelişmeleri aktardı. İşte o anlar...
Kiev’de alışveriş merkezi önüne füzeli saldırı
Kiev'de alışveriş merkezi önüne füzeli saldırı
Nükleer savaş riski var mı?
Nükleer savaş riski var mı?
Zelenski: NATO üyeliğinden vazgeçebiliriz
Zelenski: NATO üyeliğinden vazgeçebiliriz
Unutulmayan acı: Holodomor!
Unutulmayan acı: Holodomor!
Rus kuşatmasındaki kentten canlı yayın
Rus kuşatmasındaki kentten canlı yayın
Eski Sırp askere 35 yıl hapis cezası!
Eski Sırp askere 35 yıl hapis cezası!
Somali’de BM binasına saldırı!
Somali’de BM binasına saldırı!
Rus asker tankı ile teslim oldu
Rus asker tankı ile teslim oldu
Kanada’da toplantıyı bastı, Bakana seslendi!
Kanada'da toplantıyı bastı, Bakana seslendi!
Polonya Rusya arasında diplomat krizi
Polonya Rusya arasında diplomat krizi
Rusya’dan barış gücü uyarısı
Rusya’dan barış gücü uyarısı
Rusya’nın 78 uçağına el konuldu!
Rusya’nın 78 uçağına el konuldu!
Daha Fazla Video Göster