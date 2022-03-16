16 Mart 2022, Çarşamba
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Kiev güne saldırıyla uyandı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 21. günde de devam ederken Kiev güne bombardımanla uyandı. Günlerdir saldırılara hedef olan başkent Kiev'de sabah saatlerinde yine şiddetli patlamalar yaşandı. Atıla roketler sivil yerleşim noktalarına düştü. Şiddetli patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseliyor.