16 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kiev güne saldırıyla uyandı

Kiev güne saldırıyla uyandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2022 08:53
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 21. günde de devam ederken Kiev güne bombardımanla uyandı. Günlerdir saldırılara hedef olan başkent Kiev'de sabah saatlerinde yine şiddetli patlamalar yaşandı. Atıla roketler sivil yerleşim noktalarına düştü. Şiddetli patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kiev güne saldırıyla uyandı
Kiev güne saldırıyla uyandı
Zelenskiy 3 ülkenin başbakanı ile görüştü
Zelenskiy 3 ülkenin başbakanı ile görüştü
İngiltere’de ’’Rus Oligark’’ avı
İngiltere'de ''Rus Oligark'' avı
^milyon insan Ukrayna’yı terk etti
^milyon insan Ukrayna'yı terk etti
Rus oligarklara Batı’da yer yok!
Rus oligarklara Batı'da yer yok!
Rusya, roket üretim fabrikasını vurdu
Rusya, roket üretim fabrikasını vurdu
Ukrayna savaşın bilançosunu açıkladı!
Ukrayna savaşın bilançosunu açıkladı!
Asyalı kadına ırkçı saldırı! Defalarca vurdu
Asyalı kadına ırkçı saldırı! Defalarca vurdu
Almanya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyede!
Almanya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyede!
Esir alınan Rus askerlerden itiraf!
Esir alınan Rus askerlerden itiraf!
NATO’dan gövde gösterisi!
NATO'dan gövde gösterisi!
Kiev’de 10 katlı apartman vuruldu!
Kiev’de 10 katlı apartman vuruldu!
Daha Fazla Video Göster