Kiev çembere alındı! Harita yeniden mi şekillenecek?

Bombardımanlar sürerken, Ukrayna'nın güvenlik güçleri direniyor. Rus birliklerin Ukrayna'da ilerleyişi hangi stratejide devam ediyor? Rus birlikler hangi bölgelerde ilerliyor? Rus askerleri Ukrayna'da hangi noktalardan hangi şehirleri vurdu? İşte Ukrayna'daki Rus birliklerinin hareket alanı.

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