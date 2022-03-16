16 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kiev çembere alındı! Harita yeniden mi şekillenecek?
Bombardımanlar sürerken, Ukrayna'nın güvenlik güçleri direniyor. Rus birliklerin Ukrayna'da ilerleyişi hangi stratejide devam ediyor? Rus birlikler hangi bölgelerde ilerliyor? Rus askerleri Ukrayna'da hangi noktalardan hangi şehirleri vurdu? İşte Ukrayna'daki Rus birliklerinin hareket alanı.