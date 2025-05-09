10 Mayıs 2025, Cumartesi
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Keşmir'de ateş çemberi! Hindistan mevzileri alevler altında
Keşmir sınır hattında tarihi gerilim yeniden alevlendi. Pakistan ve Hindistan güçleri arasında patlak veren şiddetli çatışmalarda, Hindistan mevzileri alevler altında kaldı. Bölgeden gelen son dakika görüntüleri, sınır hattındaki yangın ve duman bulutlarının dehşet verici boyutunu gözler önüne seriyor.