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Keşmir’de ateş çemberi! Hindistan mevzileri alevler altında

Keşmir'de ateş çemberi! Hindistan mevzileri alevler altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 23:57
Keşmir sınır hattında tarihi gerilim yeniden alevlendi. Pakistan ve Hindistan güçleri arasında patlak veren şiddetli çatışmalarda, Hindistan mevzileri alevler altında kaldı. Bölgeden gelen son dakika görüntüleri, sınır hattındaki yangın ve duman bulutlarının dehşet verici boyutunu gözler önüne seriyor.
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Keşmir’de ateş çemberi! Hindistan mevzileri alevler altında
Keşmir’de ateş çemberi! Hindistan mevzileri alevler altında
Keşmir'de ateş çemberi! Hindistan mevzileri alevler altında
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