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Kenya'da sokaklar karıştı! Reform talebiyle sokağa çıkan göstericilere müdahale

Kenya'da sokaklar karıştı! Reform talebiyle sokağa çıkan göstericilere müdahale

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 16:27
Bir süredir hükümet karşıtı protestolara sahne olan Kenya'da sokaklar yine karıştı. Devlet başkanının istifası talebiyle sokağa çıkan göstericilere polis müdahale etti.
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