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Kenya'da sokaklar karışık! Gösteriler ülkenin tamamına yayıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2024 18:17
Kenya'da çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti. Devlet başkanı hükümetin yeni ekonomik düzenlemelerden vazgeçtiğini duyurdu ancak buna rağmen olaylar sürüyor. Birçok kentte göstericiler devlet başkanının istifasını talep ediyor.
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