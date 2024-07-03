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Kenya’da hükümeti protesto devam ediyor! Çatışmalarda 39 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 03.07.2024 16:44
Ekonomik politikaların protesto edildiği Kenya'da, hükümet geri adım atmasına rağmen sokaklar karışık. Polis ile göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda 39 kişi hayatını kaybetti. Başkent Nairobi savaş alanına döndü.
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