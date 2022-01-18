Kazakistan’daki olaylarda FETÖ’nün rolü ne?

Kazakistan'daki olaylara ilişkin dış müdahale ihtimalleri tartışılırken uzmanlar bölgedeki FETÖ etkisine dikkat çekiyor. Orta Asya’da ABD tarafından korunan FETÖ, sadece Kazakistan değil, diğer bölge ülkeleri için de büyük bir tehdit. Peki, FETÖ Kazakistan’a nasıl yerleşti ve nasıl büyüdü. Kazakistan'daki kanlı olaylarda örgütün rolü neydi? İşte Kazakistan’ın perde arkası…