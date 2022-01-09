Kazakistan’daki gizli el George Soros mu? Uyan Kazakistan hareketi Soros bağlantılı mı?

Kazakistan'daki çatışmaların ardından dünya kamuoyu bir kez daha george soros ismini duymaya başladı. Kazakistan'da olayların başlama sürecinde öne çıkan "Uyan Kazakistan" isimli hareketin Soros tarafından fonlandığı iddia ediliyor. "Uyan Kazakistan" hareketi 2019'daki protestoların pek çoğunda da yer almıştı.

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