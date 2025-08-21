Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Kırgızistan’da

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’a geldi. Tokayev, Uluslararası Manas Havalimanı’nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. Havalimanında Kırgız ve Kazak müziklerinden oluşan konser düzenlenirken, Tokayev’e geleneksel ikramlarda bulunuldu. İki liderin baş başa görüşmesinde, ikili işbirliği ve ilişkilerin geleceği masaya yatırılacak. Ayrıca devlet başkanları, Devletlerarası Yüksek Konseyinin yedinci toplantısına katılacak. Ziyaret kapsamında Bişkek’te “Altın Dostluk Köprüsü” anıtı da açılacak.

