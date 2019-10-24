24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.10.2019

Kayıp çocuk timsahın karnından çıktı! Korkunç görüntüler izleyenleri şoke etti |Video

Timsahın karnından çıkanlar görenleri şoke etti! Kan donduran olayın adresi Afrika ülkesi olan Zimbabve oldu. Sosyal medyaya düşen görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı. Video milyonlarca kez izlendi. Kaybolan çocuk timsahın karnından çıktı.

Zimbabve'de kaybolan sekiz yaşındaki çocuğu ailesi başta olmak üzere tüm köy arıyordu. Söylenenlere göre en ufak deliğe kadar aradılar ancak bulamadılar. En sonunda kaybolan çocuğu arayan yerliler çocuğu yediğinden şüphelendiler. Ancak bunun mümkün olmayacağını düşünenler de vardı. Ama çoğunluğun dediği oldu ve yerliler timsahı öldürdüler. Peki çocuk gerçekten timsahın karnından çıkmış mıydı?

KAYBOLAN ÇOCUK TİMSAHIN KARNINDAN ÇIKTI

Timsahın karnını açtıklarında ise feci görüntüyle karşılaştılar. Küçük çocuk timsahın karnında ölü olarak bulundu. O anlar kuzey Zimbabve'nin Mashonaland Central Eyaletindeki Mushumbi Havuzları'nda bir görgü tanığı tarafından kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kayıp çocuk timsahın karnından çıktı
Kayıp çocuk timsahın karnından çıktı
Eski CIA Ajanı: İsrail Suriye'deki kaosun bitmesini istemiyor
Eski CIA Ajanı: İsrail Suriye'deki kaosun bitmesini istemiyor
Sirkte ayı dehşeti! Herkes dondu kaldı çığlıklar birbirine karıştı...
Sirkte ayı dehşeti! Herkes dondu kaldı çığlıklar birbirine karıştı...
Bahçesini havaya uçurdu! O anlar böyle görüntülendi
Bahçesini havaya uçurdu! O anlar böyle görüntülendi
Suud medyasında terör propagandası
Suud medyasında terör propagandası
Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi
Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi
Resulayn'daki teröristlerin ini görüntülendi
Resulayn'daki teröristlerin ini görüntülendi
Barış Pınarı harekat bölgesinde YPG'den hain saldırı
Barış Pınarı harekat bölgesinde YPG'den hain saldırı
Barış Pınarı Harekatı AB'yi panikletti
Barış Pınarı Harekatı AB'yi panikletti
İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu
İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu
Oslo'da ambulanslı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Oslo'da ambulanslı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Terör örgütüne ait roket ve havan deposu bulundu
Terör örgütüne ait roket ve havan deposu bulundu
Daha Fazla Video Göster