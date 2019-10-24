Kayıp çocuk timsahın karnından çıktı! Korkunç görüntüler izleyenleri şoke etti |Video

Timsahın karnından çıkanlar görenleri şoke etti! Kan donduran olayın adresi Afrika ülkesi olan Zimbabve oldu. Sosyal medyaya düşen görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı. Video milyonlarca kez izlendi. Kaybolan çocuk timsahın karnından çıktı.

Zimbabve'de kaybolan sekiz yaşındaki çocuğu ailesi başta olmak üzere tüm köy arıyordu. Söylenenlere göre en ufak deliğe kadar aradılar ancak bulamadılar. En sonunda kaybolan çocuğu arayan yerliler çocuğu yediğinden şüphelendiler. Ancak bunun mümkün olmayacağını düşünenler de vardı. Ama çoğunluğun dediği oldu ve yerliler timsahı öldürdüler. Peki çocuk gerçekten timsahın karnından çıkmış mıydı?

KAYBOLAN ÇOCUK TİMSAHIN KARNINDAN ÇIKTI

Timsahın karnını açtıklarında ise feci görüntüyle karşılaştılar. Küçük çocuk timsahın karnında ölü olarak bulundu. O anlar kuzey Zimbabve'nin Mashonaland Central Eyaletindeki Mushumbi Havuzları'nda bir görgü tanığı tarafından kaydedildi.