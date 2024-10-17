17 Ekim 2024, Perşembe
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Katil Netanyahu’dan "saldırılara devam" mesajı
İsrailli yetkililerin Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiğini açıklanmasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Hamas artık Gazze'yi yönetmeyecek” iddiasında bulundu. "Görev henüz bitmedi ve kaçırılanları kurtarmalıyız" diyen Netanyahu, savaşın henüz bitmediğini ve ağır bir bedel ödetmeye devam edeceklerini söyledi. Öte yandan, İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, cesedin Sinwar'a ait olduğunun DNA testleri sonucunda tespit edildiği iddia edildi.