Katil İsrail’in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze’ye ulaştı

Giriş: 13.10.2025 16:23
Uluslararası Kızılhaç aracılığıyla serbest bırakılan Filistinli esirler, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan otobüslerle Gazze Şeridi’ne giriş yaptı. Esirler, ilk olarak Refah’ın kuzeyindeki Morag bölgesine ulaştıktan sonra sağlık kontrolleri için Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne götürüldü.
