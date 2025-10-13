13 Ekim 2025, Pazartesi
Katil İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı
Uluslararası Kızılhaç aracılığıyla serbest bırakılan Filistinli esirler, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan otobüslerle Gazze Şeridi’ne giriş yaptı. Esirler, ilk olarak Refah’ın kuzeyindeki Morag bölgesine ulaştıktan sonra sağlık kontrolleri için Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne götürüldü.